Четверти ростовчан доводилось увольняться во время испытательного срока

По данным опроса, 23% экономически активного населения Ростова-на-Дону с опытом работы признались, что увольнялись во время испытательного срока по собственному желанию. Среди основных причин респонденты называли завышенную нагрузку по сравнению с обещанной, токсичную атмосферу в коллективе, некомфортные условия труда, а также несоответствие реальности тому, что озвучивали на собеседовании. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob со ссылкой на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 7% случаев увольнение в первые месяцы работы происходило по инициативе работодателя. При этом большинство опрошенных (60%) успешно проходили испытательный срок и продолжали работать в компании. Лишь 8% респондентов никогда не сталкивались с необходимостью трудоустройства с испытательным сроком.

Анализ данных выявил ряд социально-демографических закономерностей. Мужчины чаще женщин принимали решение уйти с работы во время испытательного срока: такой опыт есть у 25% мужчин и 21% женщин. Наиболее склонной к добровольному уходу в период адаптации оказалась возрастная группа 35-45 лет — в ней доля уволившихся по собственному желанию выше, чем среди молодежи и респондентов старше 45 лет.

Отдельная тенденция прослеживается среди горожан с высоким уровнем дохода. Среди ростовчан с зарплатой от 150 тыс. руб. больше всего тех, кто имеет опыт трудоустройства с испытательным сроком, однако именно эта группа реже других сталкивается с увольнением — как по собственному желанию, так и по решению работодателя.

Наталья Белоштейн