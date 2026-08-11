На пляжах Сочи проходят рейды

В Сочи продолжаются рейды по пресечению нарушений на пляжных территориях. Особое внимание уделяется запрету купания в необорудованных местах, сообщила администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Специалисты администрации Лазаревского района совместно с сотрудниками полиции провели рейд от пляжной территории «Морская волна» до пляжа «Солоники». Выявлены два нарушителя, купавшиеся в запрещенных местах. В отношении них составлены административные протоколы.

Гражданам напоминают, что купание в местах, где установлены предупреждающие и запрещающие знаки, влечет предупреждение или штраф в размере 1 тыс. руб. Кроме того, это может быть опасно для жизни и здоровья.

Алина Зорина