Суд в Ростове признал геноцидом действия нациста Гельмута Оберландера

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону установил факт совершения геноцида советского народа нацистским преступником Гельмутом Оберландером. Он причастен к массовым убийствам мирного населения и военнопленных на территории Ростовской области и Краснодарского края в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России по итогам рассмотрения уголовного дела в отношении Оберландера, скончавшегося в Канаде в 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как уточнили в надзорном ведомстве, уроженец Украинской ССР во время службы в одной из фашистских зондеркоманд в период с августа по ноябрь 1942 года непосредственно участвовал в массовом уничтожении людей. Жертвами преступлений стали не менее 3,3 тыс. советских граждан.

В ходе судебного разбирательства гособвинитель Генпрокуратуры представил исчерпывающие доказательства причастности Оберландера к преступлению, квалифицированному по ст. 357 УК РФ («Геноцид»). В Генпрокуратуре подчеркнули, что к этому преступлению, в соответствии с Конвенцией ООН от 26 ноября 1968 года, сроки давности не применяются.

Подробнее о деле читайте в тексте «Без сроков давности»

Наталья Белоштейн