Главные новости за 11 августа. Новороссийск

В Новороссийске обострился дефицит бензина, на 11 АЗС продают АИ-95. В городе ежедневно проводятся заседания топливного штаба.

В Новороссийске по состоянию на 09:00 11 августа топливо отпускали 25 автозаправочных станций.

В администрации Новороссийска сообщили, что в летний сезон интенсивность движения на улично-дорожной сети может достигать 75 тыс. автомобилей в сутки, однако в текущем сезоне из-за топливного кризиса ситуация с заторами остается некритичной.

В Новороссийске сохраняются проблемы с вывозом мусора, несмотря на обещания стабилизировать ситуацию. Глава города Андрей Кравченко потребовал ускорить уборку отходов у контейнерных площадок.

В Новороссийске власти намерены разобраться с возможными перерасчетами для жителей, которые из-за аварийных отключений оставались без электричества до 30 часов.

Власти Новороссийска проверили готовность 113 образовательных учреждений к 1 сентября.

Члены Совета по экологической безопасности при главе Новороссийска выступили с открытым письмом, требуя учесть их рекомендации по благоустройству Пионерской рощи — особо охраняемой природной территории (ООПТ) местного значения. Поводом для обращения послужила разработка проекта благоустройства ООО «Ленгипрогор».

Проект ритейл-парка «Гулливер» на Сухумском шоссе в Геленджике пока находится на стадии доработки архитектурной концепции. Разрешение на строительство объекта в администрацию города не поступало, а сроки реализации и объем инвестиций инвестор не обозначил.