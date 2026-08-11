Житель Ярославля задержан за госизмену

Сотрудники УФСБ России по Ярославской области задержали жителя города Ярославля 1981 года рождения, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб и передавал иностранному государству сведения о критически важных объектах региона. На опубликованном УФСБ видеоролике он рассказал, что просматривал в интернете видеоролики, направленные против специальной военной операции. Затем в роликах появились контакты для связи, через которые обвиняемый начал взаимодействовать с представителем украинских спецслужб.

В отношении ярославца возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), Кировский районный суд города Ярославля избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

За совершение данного преступления законодательство предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Антон Голицын