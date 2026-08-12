В Черноземье 13 августа ожидается теплая погода, до +21°C

В четверг, 13 августа, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода. Температура будет варьироваться от +11°C до +21°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +17°C, днем поднимется до +21°C, вечером опустится до +18°C, а ночью будет +12°C. Ветер до 6 м/с.

В Воронеже утром будет +16°C, днем воздух прогреется до +20°C, вечером ожидается +16°C, а ночью температура сохранится на уровне +12°C. Ветер до 5 м/с.

В Курске утром ожидается +15°C, днем — +19°C, вечером — +17°C, а ночью — +11°C. Ветер до 6 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +16°C, днем поднимется до +19°C, вечером будет +16°C, а ночью — +11°C. Ветер до 6 м/с.

В Орле утром ожидается +14°C, днем — +18°C, вечером — +16°C, а ночью — +10°C. Ветер до 6 м/с.

В Тамбове утром будет +16°C, днем — +19°C, вечером — +15°C, а ночью — +11°C. Ветер до 4 м/с.

Денис Данилов