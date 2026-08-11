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В Ярославской области ожидают грозу и град

В Ярославской области и городе Ярославле с 16:00 11 августа до 18:00 12 августа ожидается ухудшение погоды в виде грозы, ливней и града. Об этом сообщил канал РСЧС в «Максе».

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Прогнозируется усиление западного ветра с порывами от 13 до 18 метров в секунду. Метеорологи рекомендуют проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах перед использованием газового оборудования.

Специалисты призывают жителей соблюдать меры предосторожности во время непогоды для предотвращения аварийных ситуаций.

Антон Голицын

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