В Ярославской области ожидают грозу и град

В Ярославской области и городе Ярославле с 16:00 11 августа до 18:00 12 августа ожидается ухудшение погоды в виде грозы, ливней и града. Об этом сообщил канал РСЧС в «Максе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Прогнозируется усиление западного ветра с порывами от 13 до 18 метров в секунду. Метеорологи рекомендуют проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах перед использованием газового оборудования.

Специалисты призывают жителей соблюдать меры предосторожности во время непогоды для предотвращения аварийных ситуаций.

Антон Голицын