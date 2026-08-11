В Кировской области с охотника взыскали 80 тысяч рублей за случайно подстреленного лося

Кировский областной суд обязал местного жителя возместить ущерб животному миру в размере 80 тыс. руб. за лося, случайно подстреленного во время охоты в январе 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства охраны окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Кировской области с охотника взыскали 80 тысяч рублей

Фото: Андрей Коршунов / Коммерсантъ В Кировской области с охотника взыскали 80 тысяч рублей

Фото: Андрей Коршунов / Коммерсантъ

По данным ведомства, охотник имел разрешение только на одного лося, но не заметил второго животного за основной целью и ранил его. Через несколько дней в 15 км от места стрельбы был обнаружен труп лося с фрагментами пули, выпущенной из карабина, принадлежащего этому же охотнику.

Изначально районный суд отказал министерству во взыскании ущерба, сославшись на отсутствие прямого умысла и прекращение административного дела. Шестой кассационный суд вернул дело на пересмотр. Апелляция подтвердила, что отсутствие уголовной или административной ответственности не освобождает от обязанности возместить вред, причиненный животному миру.