Для мониторинга топливного рынка Ставрополья привлекут местных жителей

Для оперативного мониторинга обстановки на топливном рынке Ставропольского края планируется использовать обратную связь от жителей: люди смогут сообщать, где наблюдаются очереди на заправках, а где проблем с доступностью топлива нет. Об этом сообщает глава региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его информации, отпуск топлива на автозаправочных станциях (АЗС) региона сохраняется на уровне средних значений — около 2,5 тыс. т в сутки.

«Наша задача — заранее оценить все возможности и риски, и при необходимости принять меры, чтобы топливо скорее оказывалось на АЗС. Жду результат», — подчеркнул глава региона.

В правительстве края отмечают, что логистика поставок корректируется в зависимости от текущей обстановки, что позволяет поддерживать стабильность на топливном рынке.

Наталья Белоштейн