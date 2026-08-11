Среди пропавших без вести курян после вторжения ВСУ числятся двое детей

Двое детей остаются в списках пропавших без вести жителей приграничных районов с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе Наталью Листопадову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отверстия от пуль на детской площадке в Курской области

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Отверстия от пуль на детской площадке в Курской области

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным омбудсмена, с начала боевых действий на приграничных территориях погибли семь детей, еще 35 получили ранения. Все случаи, уточнила госпожа Листопадова, зафиксированы с начала 2024 года.

На прошлой неделе уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что спустя два года после вторжения ВСУ в Курскую область пропавшими по-прежнему числятся 302 жителя.

По данным председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, в результате боевых действий в регионе погибли 633 человека. Ранения получил 561 мирный житель, включая 25 детей.

Кабира Гасанова