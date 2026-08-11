На Дону снизилась доля отказов по розничным кредитам

В Ростовской области в июле 2026 года доля отказов по заявкам на розничные кредиты сократилась на 0,2 п. п. относительно июня и достигла 77%. Регион вошел в число немногих субъектов из топ-30, где зафиксирован спад показателя. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В масштабах страны ситуация сложилась иначе: доля отказов в июле составила 77,2%, увеличившись на 0,1 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем. При этом значение практически соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

Наиболее высокие значения доли отказов отмечены в Кемеровской области (79,6%) и Забайкальском крае (79,5%). Наименьшие показатели зафиксированы в Нижегородской (73,3%), Воронежской (73,6%) и Белгородской (73,9%) областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге, где значения варьируются в диапазоне 74,2-74,3%.

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, тенденция к росту доли отказов обусловлена ужесточением денежно-кредитной политики и введением ограничений в отношении заемщиков с повышенной долговой нагрузкой. Кредитные организации последовательно повышают требования к качеству кредитных историй, при этом обостряется конкуренция за клиентов, обладающих высоким персональным кредитным рейтингом. Так, среди заемщиков с рейтингом свыше 750 баллов доля отказов составляет 53%.

Наталья Белоштейн