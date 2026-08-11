В Сочи на части АЗС ограничили продажу бензина из-за сбоев поставок

В Сочи на ряде автозаправочных станций ограничили продажу бензина физическим лицам из-за логистических нарушений при поставках топлива. Об этом сообщил в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным администрации, крупные операторы ввели лимиты на отпуск топлива на заправках. Ограничения были введены на фоне ажиотажного спроса. При этом юридические лица, оперативные и коммунальные службы получают топливо без лимитов по топливным картам.

Общественный транспорт и спецтехника обеспечены горючим в полном объеме. Операторы АЗС корректируют поставки и перераспределяют объемы топлива между станциями. После восстановления графика поставок действующие ограничения планируется пересмотреть.

Информация о наличии топлива на конкретных АЗС размещается на сайтах и в мобильных приложениях операторов.

Администрация Сочи призвала жителей и туристов по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, чтобы снизить нагрузку на заправочные станции и ускорить возвращение к обычному режиму работы.

В случае образования очередей возле АЗС автомобилистам рекомендовали соблюдать правила дорожного движения.

Анна Гречко