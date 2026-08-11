В Ростове к 20 годам строго режима приговорили участника запрещенного нацполка

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 20 годам исправительной колонии строгого режима украинского военнослужащего запрещенного в Российской Федерации националистического полка Игоря Федченяко. Он признан виновным в участии в террористическом сообществе и обучении в целях осуществления террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4, ст. 205.3 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ

На основании доказательств, собранных Главным следственным управлением СК России, судом установлено, что гражданин Украины Федченяк в феврале 2022 года добровольно вступил в отдельный отряд специального назначения и в том же месяце прошел обучение в целях осуществления террористической деятельности.

В период с февраля по май 2022 года Федченяк, находясь в должности водителя, осуществлял доставку личного состава полка к боевым позициям на закрепленных за ним транспортных средствах. Кроме того, он непосредственно участвовал в боевых действиях на территории Донецкой Народной Республики.

Вина фигуранта подтверждена совокупностью доказательств, включая показания свидетелей и его собственные признательные показания.

Наталья Белоштейн