Курская область получит 270 млн на реализацию четырех проектов благоустройства

Итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды подвели на XI форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Национальном центре «Россия». Курская область выиграла 270 млн руб. на реализацию четырех проектов. Всего регион подал шесть заявок. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Средства направят на благоустройство второй очереди Аллеи Атомграда в Курчатове, площади Кирилла и Мефодия с прилегающей территорией кинотеатра «Восток» в поселке Кшенский, парка имени 1 Мая и пространства перед кинотеатром «Россия» в Дмитриеве, а также центральной площади и сквера перед школой № 92 в поселке Пристень.

«Несмотря на всю непростую обстановку прифронтового региона, такие проекты для нас очень важны. Люди не могут жить постоянно в тревоге. И появление новых пространств меняет настроение у наших жителей, напоминает: жизнь, несмотря ни на что, продолжается»,— подчеркнул губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Конкурс проводится Минстроем РФ с 2018 года по инициативе президента России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который с 2025 года интегрирован в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Всего победителями XI конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и V конкурса для субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО) стали 269 проектов, в том числе 54 проекта в ДФО, которые будут реализованы в 2027-2028 годах.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что для второго этапа благоустройства парка «Советский сад» в поселке Медвенка Курской области нашли подрядчика — местное ООО «Управление капитального строительства». В августе 2025-го этот проект вошел в число победителей на Всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов и исторических поселений. Грант на второй этап реконструкции парка составил 68,8 млн руб.

Мария Свиридова