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Глава Новороссийска потребовал ускорить уборку отходов у контейнерных площадок

В Новороссийске сохраняются проблемы с вывозом мусора, несмотря на обещания стабилизировать ситуацию. Об этом на аппаратном совещании заявил глава города Андрей Кравченко.

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Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

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Фото: Коммерсантъ / Алексей Зотов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

По его словам, он лично заметил переполненные контейнерные площадки по дороге на работу. «Я точно сегодня вижу, что никакой стабилизации сегодня нет»,— сказал господин Кравченко, обращаясь к заместителю главы Рафаэлю Беглярову.

В администрации объяснили сбой отключением 6 августа подстанции «Южная». Из-за повреждения линии 110 кВ остановилась работа полигона «Терра-Н»: мусоровозы не могли выгружать отходы, а сортировка была приостановлена.

После восстановления работы полигона власти совместно с региональным оператором скорректировали график вывоза. По словам Рафаэля Беглярова, сейчас твердые коммунальные отходы вывозят в штатном режиме.

Отдельно усилили уборку крупногабаритного мусора. Для зачистки города дополнительно направили технику.

Ранее сообщалось, что мусор в Новороссийске вывозят на площадку временного накопления, а полигон, принадлежащий ООО «Терра-Н», не принимает отходы с прошлого года.

Анна Гречко

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