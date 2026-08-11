Глава Новороссийска потребовал ускорить уборку отходов у контейнерных площадок
В Новороссийске сохраняются проблемы с вывозом мусора, несмотря на обещания стабилизировать ситуацию. Об этом на аппаратном совещании заявил глава города Андрей Кравченко.
По его словам, он лично заметил переполненные контейнерные площадки по дороге на работу. «Я точно сегодня вижу, что никакой стабилизации сегодня нет»,— сказал господин Кравченко, обращаясь к заместителю главы Рафаэлю Беглярову.
В администрации объяснили сбой отключением 6 августа подстанции «Южная». Из-за повреждения линии 110 кВ остановилась работа полигона «Терра-Н»: мусоровозы не могли выгружать отходы, а сортировка была приостановлена.
После восстановления работы полигона власти совместно с региональным оператором скорректировали график вывоза. По словам Рафаэля Беглярова, сейчас твердые коммунальные отходы вывозят в штатном режиме.
Отдельно усилили уборку крупногабаритного мусора. Для зачистки города дополнительно направили технику.
Ранее сообщалось, что мусор в Новороссийске вывозят на площадку временного накопления, а полигон, принадлежащий ООО «Терра-Н», не принимает отходы с прошлого года.