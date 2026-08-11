В Новороссийске решат вопрос о перерасчете за отключения света на 30 часов

В Новороссийске власти намерены разобраться с возможными перерасчетами для жителей, которые из-за аварийных отключений оставались без электричества до 30 часов. Об этом на аппаратном совещании заявил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, в городе произошло шесть крупных аварийных отключений. Массовые отключения продолжались более шести с половиной часов, при этом в отдельных домах электроснабжение отсутствовало значительно дольше.

Отдельно на совещании рассмотрели ситуацию на улице Врудского. Накануне специалисты совместно с представителями «Оборонэнерго» и НЭС «Электросети» выехали на место и временно перевели дома на аварийную схему питания. Причиной стал поврежденный кабель «Оборонэнерго» протяженностью 1,7 км. Его планируют полностью заменить.

Кроме того, 11 августа с 09:00 до 16:00 специалисты должны заменить трансформаторы на более мощные.

Кравченко потребовал отдельно проработать вопрос компенсаций и перерасчета для жителей, оставшихся без электричества.

Замглавы Новоросссийска Рафаэль Бегляров сообщил, что жителям разъяснят возможность обратиться в энергосбытовую организацию для перерасчета. После этого мэр поручил подключить к работе отдел по защите прав потребителей.

«Пускай отдел по защите прав потребителей на особый контроль и в ручном режиме помогает жителям составлять все необходимые заявления и обращения»,— поручил господин Кравченко.

Власти рассчитывают не только восстановить электроснабжение, но и помочь жителям оформить документы для возможного перерасчета.

Анна Гречко