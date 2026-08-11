Шестерых жителей Башкирии будут судить за бандитизм

Управление СКР по Башкирии завершило расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей республики.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в зависимости от роли и степени участия в преступлениях они обвиняются в создании, руководстве и участии в банде (ч. 1 ст. 209 УК РФ), похищении человека (ч. 3 ст. 126 УК РФ), разбоях (ч. 4 ст. 162 УК РФ), вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК РФ), угоне автомобиля (ч. 4 ст. 166 УК РФ), похищении паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ), причинении легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ).

По версии следствия, группировка действовала с марта 2024 по апрель 2025 года в Уфе. Обвиняемые, вооруженные травматическим оружием и мачете, похищали людей и вымогали у них деньги.

Так, в марте 2024 года они похитили местного жителя и его брата, а затем отобрали у них 3,2 млн руб. и автомобиль. В сентябре 2024 года обвиняемые угрозами забрали у другого потерпевшего 7 млн руб. и паспорт, а в феврале 2025 года — 500 тыс. руб. у местного предпринимателя. Одному из потерпевших в апреле 2025 года они выстрелили из травматического оружия по ногам.

В июне прошлого года членов банды задержали.

Майя Иванова