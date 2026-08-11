В Новороссийске обострился дефицит бензина, на 11 АЗС продают АИ-95

В Новороссийске сохраняются проблемы с обеспечением бензином: на 26 из 35 АЗС топливо отпускают в течение восьми часов в сутки. Об этом на аппаратном совещании сообщил заместитель главы города Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, бензин АИ-92 и АИ-95 доступен на 11 заправках, дизельное топливо — на 27. С 6 августа в городе из-за снижения поставок возобновили дежурства волонтеров на ключевых АЗС. На остальных заправках ситуацию контролируют главы внутригородских районов и сельских территорий.

В городе ежедневно проводятся заседания топливного штаба. Информацию о наличии топлива обновляют на интерактивной онлайн-карте. Также работает горячая линия муниципального центра: 8-8617-64-64-05.

На крупных АЗС дежурят группы немедленного реагирования из сотрудников полиции и казачества, а также Росгвардии. Власти отдельно контролируют заправку общественного транспорта и специальных служб. По словам Александра Гаврикова, перебоев в их обеспечении не было.

«Ситуация в городе остается сложной, но контролируемой»,— заявил замглавы.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко поручил при необходимости обращаться за помощью к краевым властям и Федеральной антимонопольной службе, если ситуация с поставками будет ухудшаться или появятся нарушения.

Ранее «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на администрацию города сообщал, что летом интенсивность движения на улично-дорожной сети может достигать 75 тыс. автомобилей в сутки, однако в текущем сезоне из-за топливного кризиса ситуация с заторами остается некритичной.

Анна Гречко