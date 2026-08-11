В Казани планируют ограничить движение из-за съемок сериала «Ландыши»

В Казани на время съемок сериала «Ландыши» планируют ограничить движение и стоянку транспорта на 20 участках улиц. Соответствующий проект постановления исполкома города проходит антикоррупционную экспертизу.

Ограничения предлагается вводить при необходимости с 09:00 31 августа до 01:00 1 сентября и с 09:00 2 сентября до 01:00 5 сентября. В список вошли улицы Батурина, Дзержинского, Миславского, Кремлевская, Профсоюзная, Лево- и Право-Булачная, Татарстан, Астрономическая, Чернышевского, Фатыха Карима, Каюма Насыри, Баумана, площадь Тысячелетия, Кремлевская дамба, Ивановский спуск и переулок «Зилант».

Организатором съемок выступает ООО «Юпитер» — оно установит временные дорожные знаки и противотаранные средства. На время съемок также запретят движение и парковку арендных электросамокатов и велосипедов.

«Ландыши» — музыкальное драмеди по идее продюсера и сценариста Юрия Сапронова. Первый сезон «Ландыши. Такая нежная любовь» вышел 1 января 2025 года.

Анар Зейналов