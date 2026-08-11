Пятеро жителей Дагестана предстанут перед судом за стрельбу у школы и больницы

Пятерых жителей Дагестана обвинили в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «е», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконных приобретении, хранении, ношении и перевозке оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ), а также в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным следствия, в октябре 2025 года вблизи общеобразовательной школы в селе Унцукуль обвиняемые произвели выстрелы из огнестрельного оружия в трех жителей Унцукульского района. После того, как потерпевшие были доставлены в районную больницу, фигуранты дела продолжили преступные действия уже на территории медицинского учреждения.

Довести умысел на убийство до конца злоумышленникам не удалось: потерпевшие оказали активное сопротивление, а также им своевременно была оказана медицинская помощь.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Унцукульский районный суд.

Наталья Белоштейн