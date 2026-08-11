В Крыму объявлена беспилотная опасность

На территории Крыма объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова

Сейчас над территорией Республики Крым работает ПВО. Жителям и гостям полуострова следует сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах. Оперштаб просит граждан доверять только официальным источникам информации.

По состоянию на 15:00 мск с обеих сторон Крымского моста нет затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра.

Алина Зорина