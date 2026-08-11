В Крыму объявлена беспилотная опасность
На территории Крыма объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Фото: Telegram-канал главы Крыма Сергея Аксенова
Сейчас над территорией Республики Крым работает ПВО. Жителям и гостям полуострова следует сохранять спокойствие и укрыться в безопасных местах. Оперштаб просит граждан доверять только официальным источникам информации.
По состоянию на 15:00 мск с обеих сторон Крымского моста нет затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра.