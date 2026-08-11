В Ростове за счет сноса дома расширят проспект Коммунистический

В Ростове-на-Дону на пр. Коммунистическом планируется расширение проезжей части. После сноса аварийного дома № 8 движение будет восстановлено по четырем полосам на всем проблемном участке. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Из-за аварийного здания дорога сужалась с четырех до двух полос. Новый проект восстановления движения по четырем полосам должен увеличить пропускную способность на 80% и скорость транспорта на 23%. Это особенно важно для жителей Западного жилого массива.

Проект финансирования подготовлен к августовскому заседанию городской думы. Завершить работы планируется до 1 декабря 2026 года.

Наталья Белоштейн