Перевозчики Ставрополя добиваются пересмотра тарифов на проезд

Перевозчики Ставрополя заявили о необходимости пересмотра тарифа на проезд, который в автобусах малого класса, не менялся шесть лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Что касается автобусов среднего класса, то прошлогоднее повышение стоимости проезда оказалось недостаточным: при расчетах не были учтены темпы инфляции, а также рост цен на горюче-смазочные материалы и запчасти. В связи с этим перевозчики настаивают на пересмотре тарифов и для этого сегмента.

Процедура утверждения новых расценок предусматривает поэтапное согласование. Сначала перевозчики представят рассчитанные показатели в комитет по организации транспортного обслуживания, после чего документы будут направлены в региональную тарифную комиссию. Окончательный размер стоимости проезда станет известен только после одобрения в обоих ведомствах.

Наталья Белоштейн