Из Новороссийска в Колумбию отправят первую с 2023 года партию пшеницы

Из Новороссийска в Колумбию отправят 16 тыс. тонн российской мягкой пшеницы — это первая прямая поставка зерна в страну с 2023 года. Об этом сообщили в Новороссийском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Специалисты 19 июля исследовали пять партий пшеницы, предназначенных для экспорта. Зерно проверили на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза, международным стандартам Codex Alimentarius, условиям контрактов и требованиям страны-импортера.

Особое внимание уделили показателям пищевой и радиологической безопасности. В частности, специалисты проверили содержание афлатоксинов, охратоксина А, зеараленона, кадмия и свинца. Колумбийские требования к этим показателям установлены Национальным институтом надзора за медикаментами и пищевыми продуктами (INVIMA).

Дополнительно провели расширенную радиологическую экспертизу. Контролировалось содержание стронция-90, йода-131, рутения-103 и изотопов цезия-134 и цезия-137.

Перед отправкой судна вся партия также прошла фитосанитарный контроль на отсутствие карантинных объектов. Пшеницу обработали в соответствии с требованиями Колумбийского института сельского хозяйства (ICA).

Колумбия практически не выращивает пшеницу в промышленных объемах и ежегодно импортирует около 2–2,2 млн тонн зерна. Около 70% закупаемого объема используется для производства хлебопекарной и кондитерской муки.

Возобновление поставок российского зерна дополняет структуру двусторонней торговли. Россия традиционно экспортирует в Колумбию минеральные удобрения, а оттуда ввозит кофе, бананы и цветы. Поставленная из Новороссийска пшеница соответствует коммерческим требованиям местных мукомольных предприятий.

Ранее сообщалось, что доля продовольственной пшеницы III и IV классов в исследованных пробах мягкой пшеницы урожая 2026 года в Краснодарском крае достигла 82%. Специалисты отмечают высокую натуру зерна, отсутствие прорастания и минимальный уровень повреждения клопом-черепашкой.

Анна Гречко