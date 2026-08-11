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В Пятигорске сгорел шиномонтаж

В ночь 11 августа на ул. Бульварной в Пятигорске сгорел шиномонтаж. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

К моменту прибытия пожарных огонь успел охватить нежилое здание, серверную комнату, а также припаркованный рядом автомобиль. Возгорание было ликвидировано на площади 200 кв. м. В тушении были задействованы сотрудники МЧС и две единицы спецтехники.

По предварительной версии, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. Дознаватель надзорной деятельности МЧС Ставрополья проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.

Наталья Белоштейн

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