В ночь 11 августа на ул. Бульварной в Пятигорске сгорел шиномонтаж. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

К моменту прибытия пожарных огонь успел охватить нежилое здание, серверную комнату, а также припаркованный рядом автомобиль. Возгорание было ликвидировано на площади 200 кв. м. В тушении были задействованы сотрудники МЧС и две единицы спецтехники.

По предварительной версии, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. Дознаватель надзорной деятельности МЧС Ставрополья проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося.

Наталья Белоштейн