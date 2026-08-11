Новую миссию УдГУ построили вокруг «агентов развития»

И. о. ректора УдГУ Анна Овчинникова представила новую миссию университета и его видение. Для определения роли вуза опросили более 300 человек, включая студентов и сотрудников учреждения, сообщила она в Max. Миссия выстроена вокруг «агентов развития».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Карипов Фото: Эдуард Карипов

«Опираясь на классическое фундаментальное образование и уникальный культурный код Удмуртии, мы готовим профессионалов — “агентов развития” — способных создавать технологии, сохранять культурные смыслы и обеспечивать технологическое лидерство России и устойчивое развитие республики»,— цитирует миссию госпожа Овчинникова.

Она пояснила, что «агенты развития» — это люди, которые «не ждут, когда все изменится, а сами идут и меняют». «Изюминкой» миссии и. о. ректора назвала «создание технологий и сохранение культурных смыслов». «Мы не выбираем между инженерией и гуманитарностью. Мы говорим: будущее — за теми, кто умеет и то, и другое»,— добавила она.

УдГУ видится как «классический проектный университет — федеральный центр притяжения талантов и смыслов, реализующий масштабные технологические и социокультурные проекты, драйвер инновационного развития наукоемких отраслей, хранитель культурной идентичности и интеллектуальная опора Удмуртии».