Жительницу Ярославля обвинили в незаконном получении пособий

Прокуратура Красноперекопского района Ярославля передала в суд уголовное дело против 46-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве при получении выплат на детей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемой назначили ежемесячное пособие на двоих несовершеннолетних сыновей в январе 2025 года. В апреле того же года детей изъяли у матери из-за ее асоциального образа жизни и поместили в реабилитационный центр, где они находились на полном государственном обеспечении.

Обвиняемая не уведомила госорганы о передаче детей под опеку государства и продолжила получать выплаты. За период с мая по октябрь 2025 года она незаконно получила от Фонда пенсионного и социального страхования РФ 172 тыс. руб. Обвинение предъявлено по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, параллельно прокуратура подала иск о взыскании с ответчицы незаконно полученных денежных средств.