Хуснуллин: скоростная трасса от Петербурга до Казани почти готова — осталось 200 км
Скоростной маршрут от Санкт-Петербурга до Канаша в Чувашии (часть коридора «Европа — Западный Китай») фактически создан, до Казани остается около 200 км. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.
Хуснуллин: скоростная трасса до Казани почти готова
Фото: Михаил Соколов / Коммерсантъ
По словам господина Хуснуллина, дальше существующую дорогу планомерно расширяют с двух до четырех полос по мере роста трафика.
Как отметил зампред правительства, проект автодороги «Меридиан» пока заморожен — нынешнего спроса недостаточно. По его словам, сначала необходимо завершить коридор «Европа — Западный Китай».