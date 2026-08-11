Хуснуллин: скоростная трасса от Петербурга до Казани почти готова — осталось 200 км

Скоростной маршрут от Санкт-Петербурга до Канаша в Чувашии (часть коридора «Европа — Западный Китай») фактически создан, до Казани остается около 200 км. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хуснуллин: скоростная трасса до Казани почти готова

Фото: Михаил Соколов / Коммерсантъ Хуснуллин: скоростная трасса до Казани почти готова

Фото: Михаил Соколов / Коммерсантъ

По словам господина Хуснуллина, дальше существующую дорогу планомерно расширяют с двух до четырех полос по мере роста трафика.

Как отметил зампред правительства, проект автодороги «Меридиан» пока заморожен — нынешнего спроса недостаточно. По его словам, сначала необходимо завершить коридор «Европа — Западный Китай».

Анар Зейналов