СКИФ планирует набрать еще 100 сотрудников для непрерывной работы

Центр коллективного пользования Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) планирует набрать в штат еще около 100 высококвалифицированных сотрудников. Об этом сообщил директор СКИФа Евгений Левичев на заседании совета по науке и образованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Заседание совета под председательством президента РФ Владимира Путина проходит 11 августа в Новосибирской области. По словам господина Левичева, в настоящее время в СКИФе работает 350 человек. Еще 100 специалистов необходимы для того, чтобы комплекс «работал как задумывалось, то есть — 24 часа в сутки и круглый год». «Только так он будет эффективно служить российской науке»,— отметил директор СКИФа.

В ходе заседания глава государства заявил, что первые исследовательские станции СКИФа должны быть введены в строй до конца года.

Валерий Лавский