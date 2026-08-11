Имущество ООО АК «Ставрополь Авто» выставили на торги за 424,7 млн рублей

На электронной торговой площадке открыт прием заявок на участие в торгах по продаже дебиторской задолженности должника ООО АК «Ставрополь Авто». Информация размещена в ЕФРСБ в рамках дела о банкротстве, рассматриваемого Арбитражным судом Ставропольского края.

Торги проходят в форме публичного предложения. Начальная цена лота №1 составляет 424,6 млн руб. Прием заявок стартовал 3 августа 2026 года в 10:00 и продлится до 8 декабря 2026 года 10:00. В этот же период проходит этап торгов.

В состав лота включены права требования по краткосрочным долговым обязательствам, то есть дебиторская задолженность, а также отдельное требование о возврате автомобиля ГАЗ 2844 RA 2017 года выпуска.

Среди крупнейших требований, входящих в лот:

- к ООО «Чайна Автомаркет» — 293,24 млн рублей;

- к ООО «СтавСтройИнжиринг» — 131,07 млн рублей;

- к ООО АК «Дервейс» — 11,26 млн рублей;

- к ЗАО «КРОК инкорпорейтед» — 6,99 млн рублей;

- к ООО «СТАВАВТОКОМПЛЕКТ» — 5,70 млн рублей.

Всего в перечень вошли требования к более чем 60 юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. Часть требований подтверждена судебными актами, в том числе определениями арбитражных судов и решениями судов общей юрисдикции.

Организатором торгов и арбитражным управляющим выступает Тедеев Кахабер Тамазович. Заявки принимаются в электронной форме на площадке bankrotstvo.electro-torgi.ru. Форма подачи предложений о цене — открытая.

Согласно сообщению ЕФРСБ, заявка должна быть оформлена на русском языке в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, и содержать сведения, предусмотренные законом о банкротстве. К заявке необходимо приложить документы, подтверждающие статус и полномочия участника торгов.

Тат Гаспарян