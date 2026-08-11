Концертный зал «Башкортостан» не смог оспорить штраф за контракты без торгов

Государственный концертный зал «Башкортостан» не сумел в арбитражном суде доказать незаконность 395,6 тыс. руб. штрафа, который учреждению выписало УФАС по Башкирии.

По версии антимонопольной службы, подведомственное министерству культуры Башкирии учреждение заключило в обход конкурентных процедур контракты с индивидуальными предпринимательницами Гульнарой Юриной и Фларидой Балабановой.

Как сообщал «Ъ-Уфа», договоры общей стоимостью 12,7 млн руб. были заключены в мае 2023 года для подготовки к книжной ярмарке «Китап Байрам». В УФАС считают, что предпринимательницы и ГКЗ «Башкортостан» вступили в антиконкурентное соглашение для недопущения к подрядам других участников.

Правомерность претензий УФАС смогло доказать в судах. В июне прошлого года ведомство, следует из материалов спора, привлекло ГКЗ к административной ответственности за нарушение законодательства о конкуренции и выписало штраф на сумму 395,6 тыс. руб.

Арбитражный суд Башкирии признал размер штрафа законным. Кроме того, говорится в его решении, ГКЗ «Башкортостан» пропустил срок для обжалования постановления УФАС о привлечении к ответственности.

С июля прошлого года Гульнара Юрина является фигуранткой уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на мероприятия по линии минкульта, в том числе для проведения «Китап Байрама».

Идэль Гумеров