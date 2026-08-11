Утечка газа в Дагестане оставила без газоснабжения около 6 тысяч человек

В посёлке Доргели Карабудахкентского района Дагестана из-за утечки газа на газопроводе без газоснабжения остались около 6 тыс. жителей, четыре социальных объекта и 1,1 тыс. частных домов — подачу газа планируют возобновить к 19:00. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В 11:50 диспетчер ЕДДС Карабудахкентского района передал сообщение: сотрудники РЭС в ходе обхода надземного стального внутрипоселкового газопровода среднего давления диаметром 89 мм зафиксировали утечку газа из сварного шва.

Утечку локализовали перекрытием задвижки. В результате аварии подача газа в Доргели прекращена. Без газоснабжения остались 1,1 тыс. частных жилых домов, где проживают 5,9 тыс. человек, в том числе 1,4 тыс. детей, а также четыре социальных объекта.

Завершение аварийно-восстановительных работ запланировано на 18:00, возобновление подачи газа потребителям — на 19:00.

Тат Гаспарян