Второй аукцион по продаже «Челябинскоблгаза» не состоялся

Вторые торги по продаже 57,6% уставного капитала национализированного ОАО «Челябинскоблгаз» не состоялись из-за отсутствия участников. Актив, который ранее принадлежал экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, пытались реализовать за 335 млн руб., указано на портале «ГИС Торги».

Заявки на участие в аукционе принимали с 10 июля до 5 августа. Шаг торгов составлял 16,8 млн руб., или 5% от начальной цены; размер задатка — 67 млн руб., или 20%. В собственности общества находятся здания площадью 9,1 тыс. кв. м и участки земли площадью 5,11 га. Первый раз ОАО «Челябинскоблгаз» пытались продать в ноябре 2025 года, но аукцион тоже не состоялся из-за отсутствия участников.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в мае 2024 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил требование Генпрокуратуры РФ об изъятии активов «Макфы» и связанных с ней компаний у бенефициаров — бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Надзорное ведомство доказало, что они нарушили антикоррупционное законодательство, так как одновременно занимали государственные должности и вели бизнес.

Виталина Ярховска