Курган Лохматый под Ставрополем получил охранный статус

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров утвердил границы охранной зоны памятника природы Курган Лохматый, расположенного в 7 километрах к западу от Ставрополя. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информационной политики правительства и главы края.

Новый режим запрещает разведение костров, выжигание травостоя, использование пиротехники, размещение отходов производства и потребления, а также любую хозяйственную деятельность, способную нанести ущерб памятнику природы. «Режим охранной зоны накладывает некоторые ограничения на деятельность человека», — пояснил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Олег Безменов.

Курган Лохматый известен живописными видами на Сенгилеевское водохранилище, а также сочетанием реликтовых широколиственных лесов и целинной луговидной степи.

Тат Гаспарян