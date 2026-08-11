Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинского катера в Черном море

Российские войска за сутки уничтожили украинский патрульный катер в акватории Черного моря. Также были поражены логистические центры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины, склады боеприпасов и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов. Об этом 11 августа сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным российского военного ведомства, в Черном море уничтожили украинский патрульный катер. Кроме того, российские войска нанесли поражение логистическим центрам, которые использовали в интересах ВСУ, складам боеприпасов и объектам хранения ударных беспилотников.

В сводке Минобороны также говорится о поражении пунктов временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Такие объекты, по данным ведомства, находились в 154 районах.

Для нанесения ударов российские войска использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерию группировок войск Вооруженных сил РФ.

Ранее сообщалось, что за ночь с 10 на 11 августа средства ПВО уничтожили 396 украинских беспилотников самолетного типа над 13 регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Оренбургскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Тамбовскую и Тульскую области, Московский регион и Республику Крым.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на съемку и распространение информации об атаках БПЛА, работе ПВО и РЭБ, а также о расположении военных и критически важных объектов. За нарушение ограничений предусмотрена административная ответственность с максимальным штрафом до 300 тыс. руб.

Мария Удовик