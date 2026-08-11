В Черном море российские военные уничтожили украинский патрульный катер

Российские военные уничтожили украинский патрульный катер в акватории Черного моря. Об этом 11 августа сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По данным ведомства, за сутки также нанесено поражение логистическим центрам, использовавшимся в интересах ВСУ, складам боеприпасов и местам хранения ударных беспилотников.

Кроме того, российские силы поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

В Минобороны РФ уточнили, что удары наносили оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Последний раз масштабный режим опасности и сигналы тревоги вводились властями 10 августа 2026 года, когда силы ПВО отражали воздушные налеты, а в городе и окрестностях звучали сирены.

Анна Гречко