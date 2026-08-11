Дагестан возглавил рейтинг конкуренции застройщиков в России

Республика Дагестан, Свердловская и Ярославская области заняли первые три строчки рейтинга регионов по уровню конкуренции на рынке жилищного строительства, составленного аналитиками ЕРЗ.

По состоянию на 1 июля 2026 года в этих регионах на тройку крупнейших застройщиков приходится минимальная доля возводимых многоквартирных домов — не более 18,4%. По сравнению с аналогичной датой прошлого года в первую пятёрку вошли Кабардино-Балкарская Республика и Иркутская область, вытеснив Республику Крым и Калининградскую область.

Дагестан — 1-е место.Республика поднялась за полгода на одну позицию. В регионе возводится 1,5 млн кв. м жилья, из которых 14,6% приходится на тройку крупнейших застройщиков. С начала года показатель снизился на 2,4 п. п. Годом ранее совокупная доля ведущих девелоперов составляла 18,6%.

Свердловская область — 2-е место. Крупнейшие девелоперы региона строят 17,3% от общего объёма жилья (5,9 млн кв. м). За последние шесть месяцев совокупная доля тройки лидеров выросла на 1,4 п. п., из-за чего регион опустился на одну строку. Год назад Свердловская область возглавляла общероссийский рейтинг с показателем 17,0%.

Ярославская область — 3-е место. Три крупнейших застройщика возводят 18,4% общего объёма строительства (1,0 млн кв. м). С начала года показатель снизился на 2,9 п. п., регион сохранил третье место. За год совокупная доля ведущих девелоперов уменьшилась с 21,6 до 18,4%, а сам регион поднялся на две строки вверх.

Кабардино-Балкарская Республика — 4-е место. На тройку лидеров в республике приходится 19,3% объёма строительства (1,2 млн кв. м). За полгода показатель снизился на 5,6 п. п., благодаря чему регион улучшил положение сразу на шесть позиций — с 15-го на 4-е место. Год назад доля крупнейших застройщиков составляла 31,3%.

Иркутская область — 5-е место. Три крупнейших девелопера возводят 23,4% текущего объёма строительства (0,9 млн кв. м). С начала 2026 года показатель снизился на 0,2 п. п., регион поднялся на две строки. Год назад область занимала 12-е место с показателем 26,0%.

Крупнейшие строительные регионы. Среди 20 субъектов России с наибольшими объёмами жилищного строительства наиболее высокая конкуренция сохраняется в Свердловской области: тройка ведущих девелоперов занимает 17,3% рынка (5,9 млн кв. м), показатель за первое полугодие вырос на 1,4 п. п. На втором месте — Республика Татарстан (23,8%; 3,3 млн кв. м), совокупная доля лидеров за полгода увеличилась на 0,8 п. п. Третье место занимает Республика Крым (24,0%; 3,3 млн кв. м), прибавив 0,5 п. п. Далее следуют Калининградская область (25,4%; 1,9 млн кв. м) и Республика Башкортостан (25,5%; 3,7 млн кв. м).

Наиболее заметное усиление конкуренции среди крупнейших строительных регионов зафиксировано в Ставропольском крае: совокупная доля тройки лидеров сократилась с 34,1 до 30,8% (-3,3 п. п.). Существенно снизилась концентрация рынка также в Новосибирской области — с 34,9 до 31,9% (-3,0 п. п.), Пермском крае — с 33,1 до 30,4% (-2,7 п. п.) и Тюменской области — с 32,7 до 31,3% (-1,4 п. п.).

Напротив, наиболее заметный рост концентрации отмечен в Ленинградской области (+5,2 п. п., до 39,4%), Нижегородской области (+3,9 п. п., до 36,0%) и Московской области (+2,4 п. п., до 35,7%), а также в Санкт-Петербурге (+1,8 п. п., до 34,3%) и Красноярском крае (+1,7 п. п., до 29,4%).

Тат Гаспарян