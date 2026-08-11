Житель Дербента оштрафован за хранение 110,5 тыс. пачек сигарет без маркировки

Суд в Дагестане приговорил 50-летнего местного жителя к штрафу в 400 тыс. рублей за хранение и сбыт 110,5 тыс. пачек немаркированных сигарет.

Дербентский городской суд Республики Дагестан вынес обвинительный приговор жителю города по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ — за приобретение, хранение и перевозку в целях сбыта немаркированной продукции в особо крупном размере.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина хранил в своём гараже 110,5 тыс. пачек табачных изделий без маркировки, предназначенных для продажи. В декабре 2025 года сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли товар в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Осуждённому назначен штраф в размере 400 тыс. рублей. Конфискованная табачная продукция подлежит уничтожению.

Государственное обвинение в ходе процесса поддерживала прокуратура Дербента.

Тат Гаспарян