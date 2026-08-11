В челябинском микрорайоне «Твоя Привилегия» затопило подвалы домов

После залпового ливня в ночь на 11 августа подвалы домов и территорию вокруг микрорайона «Твоя Привилегия» в Челябинске затопило. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ливневые сети жилого комплекса не справились с аномальным количеством осадков, подчеркивают в администрации города. В данный момент на месте работают специалисты и техника застройщика, управляющей компании и МКУ «ЭВИС». Воду откачивают в сети. Дороги находятся в проезжем состоянии.

ОБНОВЛЕНО В 16:13. Прокуратура Центрального района Челябинска организовала проверку по факту подтопления.

Виталина Ярховска