В Чувашии число ДТП за полгода снизилось на 13%

В Чувашии по итогам первого полугодия 2026 года количество ДТП снизилось почти на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число погибших снизилось почти на 25%, раненых — почти на 9%. Об этом сообщил глава республики Олег Николаев.

Основные причины аварий — человеческий фактор, выезд на встречную полосу и неправильный выбор дистанции. Тяжесть последствий в темное время суток в 2,4 раза выше, чем днем.

Господин Николаев также отметил, что на инженерные мероприятия по безопасности дорожного движения из Дорожного фонда республики в этом году направили рекордные 2,7 млрд руб., что на 1,4 млрд больше, чем в прошлом году. Кроме того, в республике появились проекционные пешеходные переходы.

Анар Зейналов