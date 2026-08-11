Число проектов, прошедших ОРВ в Новороссийске, выросло на 155%

В Новороссийске за семь месяцев 2026 года оценили регулирующее воздействие (ОРВ) 51 проекта нормативных правовых актов — на 155% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Об этом на аппаратном совещании сообщила начальник отдела МСП Евгения Аршинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

ОРВ используется для выявления избыточных административных барьеров для бизнеса. По словам Евгении Аршиновой, процедура позволяет оценивать последствия новых требований для предпринимателей и корректировать проекты НПА до их принятия.

Активность в этой сфере заметно выросла. В 2025 году в Новороссийске провели оценку 42 проектов, что на 221% больше показателя 2024 года.

В результате ОРВ были оптимизированы требования к получателям субсидий и повышена прозрачность административных процедур. В регламентах муниципальных услуг исключили документы, которые органы власти могут получить самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Это позволило снизить нагрузку на предпринимателей.

Системная работа также отразилась на позиции Новороссийска в краевом рейтинге качества регуляторных процедур. Город поднялся с 29-го места в 2022 году на второе по итогам 2025 года.

В 2026 году власти утвердили порядок оценки обязательных требований и провели обучение сотрудников. Кроме того, внедрен механизм обязательного правового заключения, который информирует разработчиков НПА о необходимости проведения ОРВ. Цель муниципалитета — занять первое место в краевом рейтинге.

Анна Гречко