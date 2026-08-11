Главы 40 регионов и иностранные лидеры выразили соболезнования Татарстану

Слова поддержки в адрес раиса Татарстана Рустама Минниханова и жителей республики в связи с событиями в Нижнекамске выразили главы более 40 регионов страны, послы иностранных государств, президенты Египта и Абхазии, король Бахрейна. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«Рустам Минниханов выражает благодарность каждому, кто направил слова поддержки жителям республики, Нижнекамска, семьям погибших и пострадавшим»,— говорится в сообщении.

Утром 10 августа беспилотники атаковали производственные и гражданские объекты в Нижнекамске. Погибли 13 человек, включая ребенка, за медицинской помощью обратились 78 человек, из них 25 госпитализированы.

Анар Зейналов