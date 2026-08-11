Власти Новороссийска проверили готовность 113 образовательных учреждений к 1 сентября

В Новороссийске перед началом нового учебного года комплексно проверили 113 образовательных и социальных объектов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Комиссия обследовала 59 детских садов, 33 школы, 10 учреждений дополнительного образования, четыре объекта управления культуры и семь организаций среднего профессионального образования.

Особое внимание уделили пожарной безопасности. Специалисты проверили документацию и журналы инструктажей, акты обследования систем защиты, состояние и доступность огнетушителей, работу автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения.

Также оценили планы эвакуации и состояние путей выхода из зданий. Выявленные небольшие замечания устраняются.

Подготовка учреждений к учебному году также включает ремонт фасадов, кровель, спортивных и игровых площадок, инженерных сетей, пищеблоков и веранд. Кроме того, продолжаются закупка учебников и обновление материально-технической базы.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске образовательные учреждения готовят к новому учебному году, при этом школам не хватает 44 учителей-предметников.

Анна Гречко