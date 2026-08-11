Премьер-министр поручил поддержать системы здравоохранения и образования Тувы

Председатель российского правительства Михаил Мишустин дал ряд поручений по итогам недавней рабочей поездки по регионам Сибири и Дальнего Востока. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина об оперативном совещании господина Мишустина с его заместителями 11 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вице-премьеру Татьяне Голиковой глава правительства поручил подготовить документы для приобретения системой здравоохранения Тувы высокотехнологичного медоборудования для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, патологии почек. Кроме того, Михаил Мишустин принял решение включить в федеральную программу модернизации объектов образования капремонт нескольких школ и детсадов республики.

В свою очередь, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко получил поручение «проконтролировать проработку вопросов», которые обсуждались в Республике Алтай на совещании по туризму и индустрии гостеприимства. «Особое внимание при этом мы уделили необходимости разработки механизмов стажировок для преподавателей колледжей и вузов на предприятиях сферы туризма и в корпоративных академиях, чтобы студенты получали самые актуальные знания и практические навыки»,— напомнил Михаил Мишустин.

Глава правительства совершил рабочую поездку в республики Тыва и Алтай в начале августа.

Валерий Лавский