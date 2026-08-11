В Рыбинском округе назвали предварительную причину массовой гибели рыбы

В реке Волготня в Рыбинском муниципальном округе зафиксирована массовая гибель рыбы. По предварительной оценке специалистов, причиной произошедшего мог стать естественный замор, обусловленный застоем воды и снижением концентрации растворенного кислорода. Об этом сообщила глава Рыбинского муниципального округа Татьяна Смирнова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гибель рыбы в реке Волготня

Фото: Страница Татьяны Смирновой ВКонтакте Гибель рыбы в реке Волготня

Фото: Страница Татьяны Смирновой ВКонтакте

В ходе обследования в акватории обнаружено скопление зеленых водорослей, характерное для стоячей воды. Наличие промышленных сбросов не выявлено. В обследовании водной территории приняли участие участковый полиции, руководитель отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Ярославской и Вологодской (Череповец) областям и ведущий ихтиолог Ярославской области ФГБУ «Главрыбвод».

Ранее министерство лесного хозяйства и природопользования Ярославской области сообщало о проверке по информации о массовой гибели рыбы в Рыбинском округе. В связи с этим была организована внеплановая проверка и запланирован отбор проб воды для лабораторного анализа.

Дополнительные исследования в Волготне запланированы на 12 августа. Специалисты научно-исследовательского института проведут отбор проб рыбы, сотрудники министерства природных ресурсов — проб воды для лабораторного анализа.

Антон Голицын