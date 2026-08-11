К стелам на въезде в Екатеринбург добавят надписи «Город трудовой доблести»

На обновленные стелы на трассах у подъездов в Екатеринбург к названию города добавят надписи «Город трудовой доблести», сообщили в городской администрации. Въездные группы также оборудуют новым наружным освещением. Завершить работы планируется до конца лета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На стеле на дороге М-5 «Урал» со стороны Челябинска установят объемные буквы высотой около 1 м из металла и со светодиодной подсветкой. Вокруг нее также сделают парковку, тротуар с плиткой, поставят скамейки и урны. Кроме того, специалисты проведут озеленение территории: высадят более 500 кв. м газона и более десяти деревьев.

На въезде со стороны Перми на трассе Р-242 помимо установки стела «Екатеринбург. Город трудовой доблести» будет размещена на гранитной глыбе. Рядом также появятся парковка и пешеходная зона, а также дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, скамейки и урны, а также выполнят озеленение.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на заседании коллегии администрации поручил заняться заменой стел на въездах в город. По его словам, внешний вид некоторых из них «не выдерживает никакой критики». До этого прокуратура выявила на стеле разрушенные ступени, несоответствие угла наклона ГОСТу, отсутствие смотровой площадки и повреждения металлических букв коррозией. В конце мая был объявлен конкурс с контрактами на обновление по 30 млн руб. Ранее владельца стелы на трассе Екатеринбург — Пермь не удавалось установить — в случае, если он не будет найден, администрация города планировала закрепить за собой право собственности на стелу.

Ирина Пичурина