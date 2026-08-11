В Новороссийске 13 предприятий обеспечены укрытиями на случай атак БПЛА

В Новороссийске 13 категорированных организаций располагают защитными сооружениями для укрытия сотрудников при чрезвычайных ситуациях, в том числе в случае атак БПЛА и безэкипажных катеров. Руководители предприятий, не имеющих категории по гражданской обороне, также отвечают за создание условий для укрытия персонала при возникновении ЧС. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник отдела гражданской защиты администрации города Игорь Васильев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Все 59 муниципальных детских садов и 33 школы города оборудованы заглубленными помещениями для безопасного размещения детей и сотрудников.

Из 58 объектов культуры собственные подземные укрытия имеют 34 учреждения. Для остальных 24 объектов разработаны планы эвакуации в ближайшие альтернативные защитные сооружения.

Кроме того, все 32 медицинских учреждения Новороссийска располагают оборудованными или специально выделенными заглубленными помещениями для укрытия пациентов и медперсонала. Власти отмечают, что при возникновении угрозы безопасность должны обеспечивать слаженная работа служб и соблюдение утвержденных алгоритмов действий.

Новороссийск регулярно подвергается угрозам атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Последний раз масштабный режим опасности и сигналы тревоги вводились властями 10 августа 2026 года, когда силы ПВО отражали воздушные налеты, а в городе и окрестностях звучали сирены.

Ранее сообщалось, что в акватории морского порта Новороссийск 11 августа пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы. Стрельбища запланированы с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.запланированы с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.

Анна Гречко