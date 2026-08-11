На Дону в модернизацию компании «Индюшкин двор» вложат 1 млрд рублей

Группа компаний «Дамате» намерена модернизировать производство по убою и переработке индейки в Ростовской на базе предприятия «Индюшкин двор». Заявленный объем инвестиций в проект составляет 1 млрд руб. Решение обусловлено ростом спроса на продукцию. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Проект реализуют на двух предприятиях в Ростовской и Пензенской областях.

Основным элементом модернизации станет установка нового оборудования для полностью автоматических линий по производству бифштексов и фрикаделек. Модернизация затронет 15 производственных линий на двух предприятиях. Монтажно-строительные работы и поставка оборудования, в том числе от российских и зарубежных поставщиков, будут завершены до конца 2026 года.

По данным ГК «Дамате», в результате реализации проекта мощность производства брендированных натуральных и рубленых полуфабрикатов из индейки вырастет на 30% — со 120 тыс. т до 155 тыс. т продукции в год.

В состав комплекса «Индюшкин двор» входят инкубатор, птичники подращивания и откорма, птичники родительского стада, завод по убою и переработке индейки, а также комбикормовый завод.

Наталья Белоштейн