В Татарстане возбудили дело после ДТП с пассажирским автобусом

В Татарстане возбудили уголовное дело после столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля в Алексеевском районе республики. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.

Авария произошла 11 августа. В результате ДТП медицинская помощь потребовалась нескольким пассажирам автобуса.

Дело возбуждено в Чистопольском межрайонном следственном отделе по факту нарушения правил дорожного движения и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Следователи изучают документацию. Назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда здоровью пострадавших, допрашиваются участники аварии и очевидцы.

Анар Зейналов