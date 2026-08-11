На проспекте Шамиля в Махачкале сбили двух детей за один день

Вечером 10 августа 2026 года на проспекте И. Шамиля в Махачкале в двух отдельных ДТП пострадали дети — 4-летний мальчик и 13-летний подросток, оба госпитализированы в ДРКБ. О происшествиях сообщило МВД по Республике Дагестан.

В первом случае около 18:30 37-летний местный житель, управлявший автомобилем ВАЗ 2107, сбил 4-летнего мальчика, выбежавшего из-за припаркованной во дворе машины. Ребёнок с травмами был госпитализирован в ДРКБ Махачкалы.

Спустя два часа, около 20:30, на том же проспекте 48-летний житель Каспийска за рулём LADA Vesta совершил наезд на 13-летнего подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу. С телесными повреждениями несовершеннолетний также доставлен в ДРКБ.

Тат Гаспарян